Киллеры установлены и ликвидированы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и полицию Киева.

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Что в СБУ рассказали об убийстве Воронича и ликвидации его киллеров?

Причастными к убийству Ивана Воронича оказались мужчина и женщина, которые были гражданами другого государства.

Они застрелили полковника в упор, когда он вышел из дома и направлялся к своему авто.

Российские спецслужбы предоставили фигурантам дела информацию о месте, где был расположен схрон с оружием, а до того приказали следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения.

После совершенного убийцы пытались "залечь на дно", но их оперативно нашла полиция и СБУ на Киевщине.

Во время задержания они оказали сопротивление, а потому их пришлось ликвидировать.

Агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заблаговременно маршрутизирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собрата полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины – это смерть!

– сказал председатель СБУ Василий Малюк.

Он лично руководил операцией по поиску убийц полковника Воронича.