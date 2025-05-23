Об этом в пятницу, 23 мая, заявил журналистам министр иностранных дел Андрей Сибига. Дипломата цитирует "Интерфакс-Украина", передает 24 Канал.

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Сибига прокомментировал убийство Портнова

По словам Сибиги, испанская сторона передала Киеву информацию об убийстве Портнова на своей территории, "поскольку он был гражданином Украины".

Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют времени, чтобы быть обнародованными – имею в виду с испанской стороны. Мы владеем этой информацией о факте убийства,

– отметил дипломат.

Напомним, экс-советника Януковича убили утром среды, 21 мая, у ворот школы в элитном районе Мадрида Посуэло. По предварительным данным, было несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в частности 1 – в голову.

В Испании продолжается расследование. Основной версией считают заказное убийство с политическим или экономическим мотивом. На месте происшествия полиция обнаружила 9 гильз. Правоохранители отмечают, что стрелок действовал профессионально, вероятно, с поддержкой сообщников.

По данным собеседников "Украинской правды", Портнов находился в Украине в период 17 – 18 мая и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.