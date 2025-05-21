Убийство Портнова – дело рук профессиональных киллеров, – испанские СМИ
- В Мадриде застрелили бывшего советника Януковича Андрея Портнова, вероятно, профессиональные киллеры.
- Испанская полиция расследует преступление, которое может быть связано со сведением счетов или политическими вопросами; стрелок разыскивается.
- Портнова застали двое или трое нападавших, когда он ехал в своем Mercedes, и убили выстрелами в шею и голову.
Сегодня, 21 мая, в Мадриде застрелили бывшего советника Януковича Андрея Портнова. Убийство, вероятно, совершили профессиональные киллеры.
Всего в Портнова стреляли 5 раз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Los Replicantes.
Смотрите также Нападающих могло быть 2 или 3, – испанские СМИ об убийстве Портнова
Как произошло убийство Портнова
По данным испанского СМИ, полиция "прочесывает" Каса-де-Кампо и ищет киллера. Там отмечают, что убийство произошло в 9:15 утра в среду. Портнова неожиданно застали двое или трое нападавших, когда он ехал в своем Mercedes.
Вооруженные люди сначала нанесли удары в шею, а затем произвели выстрел в голову. В результате Портнов скончался на месте. В издании говорят, что убийство является делом рук профессиональных киллеров.
Там отмечают, что испанская полиция сейчас расследует все детали преступления и добавляют, что оно может быть связано со сведением счетов или определенными политическими вопросами. На место происшествия были направлены соответствующие службы.
Сейчас стрелок разыскивается. По предварительным данным, это человек в синем спортивном костюме и поясной сумке, который якобы сбежал через Каса-де-Кампо.