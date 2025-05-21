Убийство Портнова – дело рук профессиональных киллеров, – испанские СМИ

Сегодня, 21 мая, в Мадриде застрелили бывшего советника Януковича Андрея Портнова. Убийство, вероятно, совершили профессиональные киллеры.

Всего в Портнова стреляли 5 раз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Los Replicantes.

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Как произошло убийство Портнова

По данным испанского СМИ, полиция "прочесывает" Каса-де-Кампо и ищет киллера. Там отмечают, что убийство произошло в 9:15 утра в среду. Портнова неожиданно застали двое или трое нападавших, когда он ехал в своем Mercedes.

Вооруженные люди сначала нанесли удары в шею, а затем произвели выстрел в голову. В результате Портнов скончался на месте. В издании говорят, что убийство является делом рук профессиональных киллеров.

Там отмечают, что испанская полиция сейчас расследует все детали преступления и добавляют, что оно может быть связано со сведением счетов или определенными политическими вопросами. На место происшествия были направлены соответствующие службы.

Сейчас стрелок разыскивается. По предварительным данным, это человек в синем спортивном костюме и поясной сумке, который якобы сбежал через Каса-де-Кампо.