Убийство Портнова: нападавшие до сих пор не установлены и не задержаны

Бывшего советника Януковича убили в Мадриде 21 мая. Нападавших могло быть несколько. Их личности до сих пор не установили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El País. Смотрите также Смерть Портнова подтверждена, - источники в Силах безопасности и обороны По данным издания, нападающих могло быть двое или трое. Они совершили 5 выстрелов. После скрылись с места событий в лесистую местность. Пока никто не задержан.