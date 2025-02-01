Напал во время сопровождения мобилизованных: в полиции рассказали об убийстве солдата ТЦК в Пирятине

В ночь на 1 февраля возле Пирятина во время перевозки мобилизованных застрелили сотрудника Полтавского РТЦК. Подозреваемого в нападении уже задержали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника коммуникации полиции Полтавщины Юрия Сулаева в эфире телемарафона.

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Что в полиции говорят об убийстве работника ТЦК

В полиции рассказали, что нападение на работника ТЦК произошло еще ночью 31 января, около полуночи. Работники Полтавского ТЦК сопровождали военнообязанных в соответствующее учреждение. В ходе перевозки они остановились на автозаправочной станции вблизи города Пирятин.

К одному из военных подошел человек в балаклаве с огнестрельным оружием в руках. Действительно требовал у него автоматическое оружие. И поскольку возник внезапный конфликт, нападающий совершил выстрел из охотничьего ружья, забрал оружие, а также забрал с собой одного из приспешников. Они скрылись с места происшествия,

– рассказал Сулаев.

Медики пытались спасти жизнь военнослужащего, однако, к сожалению, им это не удалось. В то же время правоохранители, которые прибыли на место, провели неотложные следственные действия, и получив необходимую информацию руководитель области ввел на территории Полтавщины специальную полицейскую операцию для поиска злоумышленников.

В течение нескольких часов местонахождение обоих лиц удалось установить, мужчин задержали. Стрелком оказался жителем Полтавщины 1984 года рождения, а его сообщник – житель Полтавы 1988 года рождения.