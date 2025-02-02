Прокуроры рассказали новые подробности убийства работника ТЦК в Пирятине

В Пирятине в Полтавской области 1 февраля произошло убийство работника ТЦК. Один из подозреваемых в этом преступлении знал маршрут автобуса, куда везли мобилизованных граждан.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора. В общем подозрение в убийстве работника ТЦК в Пирятине объявили 2 мужчинам.

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По данным следствия, 31 января житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть. Стремясь уклониться от военной службы, человек несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса.

Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающего, нанеся военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители уточнили, что через несколько часов подозреваемых задержали. Во время обыска у жителя Лубен изъяли 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное.



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"Вещественные доказательства направлены на экспертизы. Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые", – отметили прокуроры.

К слову, в Павлограде 2 февраля произошел взрыв вблизи здания РТЦК и СП. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадал военнослужащий, его состояние – легкое.