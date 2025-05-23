Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Подозреваемого в убийстве работников посольства задержали

Элиаса Родригеса подозревают в том, что он открыл огонь по группе людей, которые выходили с мероприятия для молодых дипломатов, организованного Американским еврейским комитетом.

В момент задержания Родригес заявил полиции: "Я сделал это за Палестину, за Газу". По словам свидетелей, после ареста он также выкрикивал "Свободу Палестине".

Жертвами жестокого нападения стали 30-летний Ярон Лищинский и 26-летняя Сара Милгрим – молодая пара, которая вскоре планировала помолвку. Их друзья утверждают, что оба активно работали над налаживанием диалога между евреями и арабами и мечтали о мире на Ближнем Востоке.

Федеральная прокуратура выдвинула Родригесу несколько обвинений: два случая умышленного убийства, убийство иностранных должностных лиц, совершение убийства с применением огнестрельного оружия, а также использование оружия во время насильственного преступления.

Исполняющая обязанности федерального прокурора округа Колумбия Жанин Пирро заявила, что дело может подпадать под смертную казнь.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди добавила, что подозреваемый, вероятнее всего, действовал самостоятельно. Предварительное слушание по делу было назначено на 18 июня.

Сейчас ФБР изучает вероятный манифест, якобы написанный Родригесом и опубликованный перед стрельбой. В нем нападение обосновывается действиями Израиля в Газе с октября 2023 года. В публикации говорилось об "эскалации ради Газы" и "возвращении войны домой".

Напомним, ранее в офисе Нетаньяху заявили, что премьер-министр возмущен ужасным антисемитским убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. Политик поручил усилить безопасность в дипломатических миссиях Израиля по всему миру и для представителей государства.