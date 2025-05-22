Готовились к помолвке: убитые в США работники посольства Израиля были молодой парой

В Вашингтоне 21 мая возле Еврейского музея застрелили двух сотрудников посольства Израиля. Убитые Ярон Лищинский и Сара Милгрим были молодой парой.

+Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер рассказал, что влюбленные планировали обручиться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно об убийстве работников израильского посольства

По данным издания, работников посольства Израиля в Вашингтоне расстреляли под крики "Свободу Палестине!". Это произошло во время того, как в Еврейском музее проводили мероприятие.

Лейтер говорит, что пара хотела обручиться, Лищинский приобрел кольцо и на следующей неделе планировал сделать предложение своей возлюбленной в Иерусалиме.

Тогда как экс-посол Израиля в США Майк Герцог отметил, что убитая женщина была американской сотрудницей посольства, а мужчина – израильтянином.

В убийстве подозревают 30-летнего Элиаса Родригеса из Чикаго. Во время ареста он выкрикивал "Свободу Палестине", а позже признался, что "сделал это ради Газы". Его задержала полиция. В Израиле назвали эту стрельбу "отвратительным актом антисемитского терроризма".

Американский президент Дональд Трамп также отреагировал на убийство сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. Лидер США назвал это "ужасным преступлением".