Прошло больше года с момента страшной трагедии, которая произошла под Харьковом. Тогда всю Украину потрясла новость – 38-летняя Татьяна Пьянова зарезала свою дочь и ходила с ее головой в пакете. Сейчас женщина заявляет, что может вернуться домой из психушки.

Местные изрядно напуганы таким известием. Даже сейчас Пьянова наводит страх на односельчан. Однако реальны ли основания для паники – читайте дальше.

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Что заявляет женщина

Местная депутат Татьяна Пантелеева, которая отслеживает ситуацию, связанную с этой трагедией, сказала, что Пьянова через день пишет своей подруге Юле. В письмах она утверждает, что скоро вернется в деревню из-за того, что психбольницу якобы закрывают.

Как на это реагируют местные

Люди в селе Подворки, где и произошла жуткая трагедия, действительно очень напуганы. Одна из бывших соседок Пьяновой на эмоциях сказала: "Я бы ей с удовольствием отправила в больницу доски на гроб".

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Есть ли причины бояться

Пантелеева назвала информацию о возвращении в деревню Пьяновой бредом. Депутат пояснила, что сейчас Пьянова находится в психиатрической больнице в Днепре.

Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возврате речь не идет. Однако люди боятся, особенно на фоне того, что из психбольницы ситуация в стране действительно непростая,

– констатировала местная депутат.

Как отметил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, Пьянова по решению суда была госпитализирована в психиатрическую больницу строгого режима. Если не будет улучшений ее здоровья, то там она останется навсегда, уточнил Дмитрий Чубенко.

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