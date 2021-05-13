Скоро вернусь, – женщина, которая носила голову дочери в пакете, заявила о закрытии психбольницы
Прошло больше года с момента страшной трагедии, которая произошла под Харьковом. Тогда всю Украину потрясла новость – 38-летняя Татьяна Пьянова зарезала свою дочь и ходила с ее головой в пакете. Сейчас женщина заявляет, что может вернуться домой из психушки.
Местные изрядно напуганы таким известием. Даже сейчас Пьянова наводит страх на односельчан. Однако реальны ли основания для паники – читайте дальше.
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Что заявляет женщина
Местная депутат Татьяна Пантелеева, которая отслеживает ситуацию, связанную с этой трагедией, сказала, что Пьянова через день пишет своей подруге Юле. В письмах она утверждает, что скоро вернется в деревню из-за того, что психбольницу якобы закрывают.
Как на это реагируют местные
Люди в селе Подворки, где и произошла жуткая трагедия, действительно очень напуганы. Одна из бывших соседок Пьяновой на эмоциях сказала: "Я бы ей с удовольствием отправила в больницу доски на гроб".
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Есть ли причины бояться
Пантелеева назвала информацию о возвращении в деревню Пьяновой бредом. Депутат пояснила, что сейчас Пьянова находится в психиатрической больнице в Днепре.
Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возврате речь не идет. Однако люди боятся, особенно на фоне того, что из психбольницы ситуация в стране действительно непростая,
– констатировала местная депутат.
Как отметил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, Пьянова по решению суда была госпитализирована в психиатрическую больницу строгого режима. Если не будет улучшений ее здоровья, то там она останется навсегда, уточнил Дмитрий Чубенко.
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Трагедия под Харьковом: главное
- 30 апреля в Харькове голая женщина шла по улице. В одной руке держала пакет с отрезанной головой ребенка, в другой – нож. Ее задержала полиция.
- Во время судебного разбирательства об избрании меры пресечения, женщина вела себя неадекватно. Она заявила, что у нее нет дочери Кристины, а ее дочь зовут Ева. На время досудебного расследования суд поместил Татьяну под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
- Соседи о самой Татьяне отзываются положительно. Но к ее брату, с которым они жили в одном доме, имеют негативное отношение из-за алкоголя. 5 мая Кристину Пьянову похоронили в селе.
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