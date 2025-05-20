Жестокое убийство произошло в селе Серное Закарпатской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости Закарпатья".

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Ребенок неоднократно был жертвой домашнего насилия

13 мая 2024 года 31-летняя мать и ее 35-летний сожитель пьяными "наказали" ребенка – мальчик якобы украл телефон и деньги.

Мужчина приковал сына своей сожительницы металлической цепью за шею к столбу, в придачу – зафиксировал навесным замком, ключ от которого передал матери.

Эти издевательства продолжались 10 – 15 минут, а тогда ребенка освободили.

Далее горе-мать решила провести "воспитательный разговор" и облила своего ребенка горючей жидкостью из бутылки. В этот момент рядом курил отчим – через несколько минут ребенок начал гореть.

Родители пытались потушить огонь и только через несколько часов вызвали врачей, которые и доставили ребенка с 80% ожогов в реанимацию. К сожалению, через несколько дней мальчик умер.

Мать свою вину признала частично – в том, что ребенок был на цепи, а также, что несвоевременно вызвала медиков. А то, что в бутылке был бензин, она заверила суд, что не знала.

Обоих виновников признали виновными в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего, и в оставлении ребенка в опасности. 15 мая 2025 года их лишили свободы на 9 лет.

Отмечается, что соседи и родственники знали о домашнем насилии над мальчиком. В семье был еще один ребенок, которого после трагедии изъяли соцслужбы.

Напомним, что в том же году на соседней Буковине мать также "воспитывала" своего сына, приковывая его к цепи. Говорит, что делала так, чтобы ребенок не дебоширил и не убегал из дома.