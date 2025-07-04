Укр Рус
24 Канал Новости Украины 4-летний мальчик умер от побоев в Кривом Роге: мать и сожителя арестовали
4 июля, 21:52
1

4-летний мальчик умер от побоев в Кривом Роге: мать и сожителя арестовали

Анастасия Горецкая
Основні тези
  • В Кривом Роге 4-летний мальчик умер от побоев, которые нанес сожитель матери, их обоих арестовали без права залога.
  • Пару подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти ребенка, им грозит до 10 лет заключения.
  • В прошлом году соцслужбы просили лишить мать родительских прав, но решение приняли только в отношении старшего сына, сейчас идет досудебное расследование.

В Кривом Роге 4-летний мальчик умер от многочисленных побоев, которые, по данным следствия, нанес ему сожитель матери. Женщину и ее любовника уже отправили под стражу без права залога.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру. В Кривом Роге 4-летний мальчик две недели умирал дома от побоев отчима на Ингульце, а вчера его сердце остановилось.

Читайте также Атака "Шахедами" по Кривому Рогу: в городе увеличилось количество пострадавших

Малыш две недели умирал от побоев

Суд отправил под стражу мать ребенка и ее любовника, а выйти под залог они не смогут, пока идет расследование.

Процессуальное руководство делом лично осуществляет руководитель прокуратуры области. Пару подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, что привели к смерти малолетнего ребенка. По данным следствия, мальчику нанесли многочисленные удары по телу, от которых он и умер.

К слову, в прошлом году соцслужбы уже просили суд лишить мать родительских прав на всех детей, но решение приняли только в отношении старшего 9-летнего сына. Подозреваемым грозит до 10 лет за решеткой.

Досудебное расследование продолжается: все обстоятельства трагедии выясняют следователи Криворожского районного управления полиции под процессуальным руководством группы прокуроров.