Киевлянин, который жестоко убил собаку на глазах у ребенка, сядет в тюрьму на 7 лет

В Днепровском районе Киеве мужчина сбросил собаку с лестницы, после чего начал бить пса ногами. В результате полученных травм животное умерло.

Днепровский районный суд признал 31-летнего киевлянина виновным в жестоком обращении с бездомной собакой, что привело к гибели животного, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Что известно об убийстве собаки в Киеве

Отмечается, что фигурант, который жил с сожительницей, двумя ее сыновьями и общей 11-месячной дочерью, привел в квартиру бездомную собаку Милку. Впоследствии мужчина начал выталкивать ее в подъезд.

Мужчина бил собаку ногами, а потом, держа дочь на руках, бросил собаку с лестницы, после чего снова начал бить пса. В результате многочисленных повреждений внутренних органов, полученных от ударов и падения и летальной кровопотери, собака умерла, что подтверждено проведенными экспертизами,

– сообщила прокуратура.

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В суде мужчина вины не признал, однако признался, что действительно столкнул собаку с лестницы. Подсудимый заявил, что убил ее кто-то другой, возможно соседи. Его слова опровергнуты выводами экспертиз.

Мужчина, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

К слову, месяц назад в Запорожье подростки убили и подожгли собаку, чтобы сделать фото с ее трупом.