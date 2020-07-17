Поздно вечером 14 июля в Киеве двое мужчин убили следователя СБУ Романа Закладного. Нападавших уже нашли и сообщили им о подозрении. Похоже, они планировали просто ограбить следователя.

Детали убийства сотрудника Службы безопасности Украины сообщила прокуратура города Киева.

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Мужчин подозревают в совершении разбойного нападения и нанесении телесных повреждений, что привело к смерти потерпевшего. За это им грозит до 15 лет за решеткой.

Следствие установило, что подозреваемые около 23:30 14 июля заметили свою жертву и напали на него с целью ограбить. Один из нападавших ударил Романа Закладного по голове, после чего тот и умер.

Нападавшие завладели личными вещами погибшего:

мобильным телефоном,

банковской картой,

сумкой,

документами.

Нападавшими оказались двое мужчин – 30-летний киевлянин и 23-летний луганчанин. Они оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Один из них прямо сейчас проходит подозреваемым по уголовному делу, а другой ранее был судим за умышленное тяжелое телесное повреждение.

Правоохранители уже нашли предполагаемое орудие убийства, а в отношении обоих подозреваемых готовят ходатайство об избрании меры пресечения.

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