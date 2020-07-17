Убийство сотрудника СБУ в Киеве: известны детали нападения
Поздно вечером 14 июля в Киеве двое мужчин убили следователя СБУ Романа Закладного. Нападавших уже нашли и сообщили им о подозрении. Похоже, они планировали просто ограбить следователя.
Детали убийства сотрудника Службы безопасности Украины сообщила прокуратура города Киева.
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Мужчин подозревают в совершении разбойного нападения и нанесении телесных повреждений, что привело к смерти потерпевшего. За это им грозит до 15 лет за решеткой.
Следствие установило, что подозреваемые около 23:30 14 июля заметили свою жертву и напали на него с целью ограбить. Один из нападавших ударил Романа Закладного по голове, после чего тот и умер.
Нападавшие завладели личными вещами погибшего:
- мобильным телефоном,
- банковской картой,
- сумкой,
- документами.
Нападавшими оказались двое мужчин – 30-летний киевлянин и 23-летний луганчанин. Они оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
Один из них прямо сейчас проходит подозреваемым по уголовному делу, а другой ранее был судим за умышленное тяжелое телесное повреждение.
Правоохранители уже нашли предполагаемое орудие убийства, а в отношении обоих подозреваемых готовят ходатайство об избрании меры пресечения.
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Гибель Романа Закладного: что известно
- В Киеве, на улице Иорданской в ночь на 15 июля нашли тело мужчины, который имел при себе удостоверение работника СБУ.
- В Службе безопасности Украины подтвердили, что погиб следователь по особо важным делам Роман Закладный.
- Там также заявили, что мужчина как раз должен был уходить на пенсию. В последнее время резонансных дел не вел.
- Из-за пропажи личных вещей следствие с самого начала предполагало, что Закладного просто хотели ограбить, но, вероятно, не рассчитали силу удара.