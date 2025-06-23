Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Судебный репортер". Через шесть лет после трагедии ключевых обвиняемых приговорили к длительным срокам заключения.

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Суд огласил приговор по делу о покушении на Соболева

Андрей Лаврега, которого признали стрелком, получил 15 лет лишения свободы за покушение на убийство депутата и убийство по неосторожности ребенка.

Евгения Семенова, который помогал в преступлении, приговорили к 13 годам.

Еще один соорганизатор – Юрий Ткаченко, который длительное время находился в международном розыске, тоже получил 13 лет.

Четвертый фигурант – Юсуп Абуев – до сих пор в розыске.

Заказчика преступления правоохранители официально не назвали.

Что известно об убийстве

Трагедия произошла 1 декабря 2019 года в центре Киева. Тогда в автомобиль Range Rover депутата Соболева открыли огонь. В салоне находились сам депутат, его жена и двое детей.

В результате обстрела погиб трехлетний сын Александр.

Следствие установило, что Лаврега стрелял, а Семенов подал сигнал. Преступление, по данным следствия, организовал Абуев – он якобы предложил Лавреге 40 тысяч долларов за убийство депутата. Мотивы покушения – бизнес конфликт, профессиональная деятельность или личные мотивы.

В 2020 году сам Соболев заявил о подготовке нового покушения на его семью и объявил вознаграждение в 2 миллиона гривен за имя заказчика.

