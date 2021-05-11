Резонансное дело о смерти украинца Игоря Гоменюка в Португалии завершилась. Трех инспекторов миграционной службы признали виновными.

Их приговорили к длительным срокам заключения – двух к 9 и одного к 7 годам. Следствие установило, что инспекторы били украинца дубинками и ногами, при этом заковав его в наручники.

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Гибель украинца в аэропорту Лиссабона: известные судебные приговоры

Суд в Португалии признал, что трое инспекторов миграционной службы страны в аэропорту города Лиссабон били Игоря Гоменюка ногами и дубинками, сломали ему ребра, при этом заковали украинца в наручники.

Инспекторы получили приговоры за убийство – они нанесли тяжкие телесные повреждения человеку во время допроса, что привело к его смерти. Двух португальцев приговорили к 9 годам заключения каждому, еще одного – к 7.

Убийство украинца в Португалии: коротко о трагедии