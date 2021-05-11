Били ногами и дубинками: в Португалии вынесли приговор по делу об убийстве украинца в аэропорту
Резонансное дело о смерти украинца Игоря Гоменюка в Португалии завершилась. Трех инспекторов миграционной службы признали виновными.
Источник:Associated Press
Их приговорили к длительным срокам заключения – двух к 9 и одного к 7 годам. Следствие установило, что инспекторы били украинца дубинками и ногами, при этом заковав его в наручники.
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Гибель украинца в аэропорту Лиссабона: известные судебные приговоры
Суд в Португалии признал, что трое инспекторов миграционной службы страны в аэропорту города Лиссабон били Игоря Гоменюка ногами и дубинками, сломали ему ребра, при этом заковали украинца в наручники.
Инспекторы получили приговоры за убийство – они нанесли тяжкие телесные повреждения человеку во время допроса, что привело к его смерти. Двух португальцев приговорили к 9 годам заключения каждому, еще одного – к 7.
Убийство украинца в Португалии: коротко о трагедии
- 40-летнего украинца Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона задержали инспекторы миграционной службы. Это произошло в марте 2020 года, мужчину заподозрили в попытке проехать в Португалию без надлежащих разрешительных документов.
- Во время допроса Гоменюк умер. Полиция начала расследовать дело, и сначала сообщила, что украинец погиб от приступа эпилепсии. Однако правду впоследствии таки выяснили – это была насильственная смерть.
- После скандала Португалия ликвидировала Службу по делам иностранцев и границ, в которой работали осужденные инспекторы. Семье погибшего Гоменюка выплатили компенсацию в 700 тысяч евро.
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