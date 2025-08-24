Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Александра Дуды из окружной прокуратуры в Катовице для tvn24.
Смотрите также В Варшаве перед посольством России покрасили асфальт в цвета украинского флага
Что известно об убийстве украинца в Польше?
В пятницу, 22 августа возле кольцевой развязки на улице Семяновицкой в польском Хожуве бездомный ранил ножом 52-летнего гражданина Украины.
Как рассказала одна из женщин, нападающий схватил нож из ближайшего магазина, побежал с ним к жертве и нанес удар. Еще до прибытия полиции мужчину задержал свидетель преступления, который с детства занимался боевыми искусствами.
Я увидел, как преступник стоял над жертвой. Жертва все еще размахивалась руками, хлынула кровь, и было очевидно, что его несколько раз ударили. Он лежал на земле, пытаясь защититься, а преступник пытался снова ударить его ножом,
– вспоминает тот.
Пострадавшего украинца пытались реанимировать неравнодушные прохожие, а впоследствии и полиция. Однако, к сожалению, спасти того не удалось. Мотивы нападения неизвестны, бездомного уже задержали. Мужчина виновным себя не признает.
Другие нападения на украинцев за рубежом
В конце июня 16-летнего украинца задержали за убийство 32-летней соотечественницы и ребенка в Германии. Тела женщины и ребенка были найдены на лесной тропе. Нападающий признал свою вину.
В том же месяце в Польше задержали мужчину, который напал на украинку и 9 дней удерживал ее в закрытом здании. Женщина смогла убежать и обратиться за помощью. Сообщается, что нападающий не имеет постоянного места жительства.
А за неделю до этого в Берлине двое неизвестных ударили ножом 51-летнего украинца. Это произошло после того, как мужчина ответил на вопрос о национальности.