В польском Хожуве 47-летний бездомный жестоко убил 52-летнего гражданина Украины. Нападавшего задержали свидетели преступления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Александра Дуды из окружной прокуратуры в Катовице для tvn24.

Что известно об убийстве украинца в Польше?

В пятницу, 22 августа возле кольцевой развязки на улице Семяновицкой в польском Хожуве бездомный ранил ножом 52-летнего гражданина Украины.

Как рассказала одна из женщин, нападающий схватил нож из ближайшего магазина, побежал с ним к жертве и нанес удар. Еще до прибытия полиции мужчину задержал свидетель преступления, который с детства занимался боевыми искусствами.

Я увидел, как преступник стоял над жертвой. Жертва все еще размахивалась руками, хлынула кровь, и было очевидно, что его несколько раз ударили. Он лежал на земле, пытаясь защититься, а преступник пытался снова ударить его ножом,

– вспоминает тот.

Пострадавшего украинца пытались реанимировать неравнодушные прохожие, а впоследствии и полиция. Однако, к сожалению, спасти того не удалось. Мотивы нападения неизвестны, бездомного уже задержали. Мужчина виновным себя не признает.

