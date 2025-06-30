16-летнего украинца задержали за убийство женщины и ребенка в Германии: тела обнаружили в лесу

В Германии арестовали несовершеннолетнего украинца. Его подозревают в убийстве соотечественницы и ее ребенка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ntv.

Смотрите также В Лондоне судили мужчину, который напал на людей из-за психоза и убил ребенка самурайским мечом

Что известно об убийстве украинок в Германии

Так в воскресенье, 29 июня, на лесной тропе в Дорстене (земля Северный Рейн-Вестфалия) прохожий обнаружил мертвую женщину. Мужчина сначала подумал, что она спит. Полиция, прибывшая по вызову, подтвердила, что женщина мертва. В кустах неподалеку обнаружили тело ребенка.

По делу арестован 16-летний подросток, который обратился в полицию и признал свою причастность к преступлению. Подозреваемый – украинец, проживающий в Дорстене.

Следователи сообщили, что погибшие – 32-летняя украинка и ее дочь в возрасте год и семь месяцев, что также жили в Дорстене.

С самого начала полиция подозревала насильственное преступление. Пресс-секретарь полиции заявила, что ожидается, что вскрытие будет завершено в понедельник, 30 июня.

Заметим, на днях другой 16-летний подросток из личной неприязни зарезал мужчину в Харькове. Сначала он напал с молотком из-за спины, а потом начал бить ножом в шею, голову и руки. Полиция уже занимается делом.