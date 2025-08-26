Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Charlotte Observer.

Что известно об убийце украинки в США?

Ирину Заруцкую убили вечером 22 августа на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд в Северной Каролине. Полиция нашла девушку с ножевыми ранениями. Медики констатировали смерть.

В нападении на украинку подозревают 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. После выписки его должны арестовать по обвинению в убийстве первой степени.

Декарлос Браун-младший, которого подозревают в убийстве / фото полиции

В течение последних с 2011 года Брауна-младшего неоднократно арестовывали по подозрениям в тяжкой краже, ограблении с применением опасного оружия и угрозах. Почти все обвинения были сняты.

Известно, что мужчина провел за решеткой 5 лет за ограблением и незаконное хранение смертельно опасного оружия.

Кроме того, в январе ему инкриминировали злоупотребление системой экстренных вызовов 911. Кроме того, со слов полиции, он жаловался на "искусственный материал в теле", который якобы контролировал его поведение, однако офицеры признали это медицинской проблемой. СМИ пишут, что подозреваемый в убийстве был бездомным.

