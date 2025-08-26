Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Charlotte Observer.
Что известно об убийце украинки в США?
Ирину Заруцкую убили вечером 22 августа на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд в Северной Каролине. Полиция нашла девушку с ножевыми ранениями. Медики констатировали смерть.
В нападении на украинку подозревают 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. После выписки его должны арестовать по обвинению в убийстве первой степени.
Декарлос Браун-младший, которого подозревают в убийстве / фото полиции
В течение последних с 2011 года Брауна-младшего неоднократно арестовывали по подозрениям в тяжкой краже, ограблении с применением опасного оружия и угрозах. Почти все обвинения были сняты.
Известно, что мужчина провел за решеткой 5 лет за ограблением и незаконное хранение смертельно опасного оружия.
Кроме того, в январе ему инкриминировали злоупотребление системой экстренных вызовов 911. Кроме того, со слов полиции, он жаловался на "искусственный материал в теле", который якобы контролировал его поведение, однако офицеры признали это медицинской проблемой. СМИ пишут, что подозреваемый в убийстве был бездомным.
Другие убийства украинцев за рубежом
Несколько дней назад бездомный на улице жестоко зарезал украинца в Польше. Как рассказали очевидцы, мужчина выхватил нож из ближайшего магазина и напал на прохожего. Нападавшего задержали свидетели. Гражданина Украины спасти не удалось.
В конце июня в Германии 16-летнего украинца задержали за убийство 32-летней женщины задержали за убийство 32-летней соотечественницы и ребенка. Тела женщины и ребенка обнаружили на лесной тропе, а парень сам заявился в участок, чтобы признаться в содеянном.
В том же месяце в Польше арестовали бездомного, который напал на украинку и в течение 9 дней удерживал ее в закрытом здании. Женщине удалось убежать. Именно она рассказала об инциденте полиции.