В МИД Украины рассказали, что сейчас парня направили в один из закрытых центров временного содержания несовершеннолетних в Эверберге на 30 дней. Там подростка обследуют психиатры. Кроме того, его дело возможно, передадут во взрослый уголовный суд, передает 24 Канал.

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Мотивы двойного убийства

Как сообщает бельгийское нидерландскоязычное издание HLN, подросток рассказал, что его побудило совершить такое ужасное преступление. Он заявил, что сделал это якобы из-за бытовых ссор. Во время допроса парень сказал, что его мотив очень "банальный". Он убил маму и сестру из-за спора, что якобы касалась карманных денег или школы. Однако в прокуратуре сомневаются, что было именно так.

В своем показании он называет определенную причину убийства, но она настолько банальна, что требует дополнительного расследования. Также еще стоит выяснить, что именно происходило у него в голове,

– сказала пресс-секретарь прокуратуры Сара Каллеваерт.

Издание приводит слова двух свидетелей, которые поделились, что парень еще за несколько дней до убийства его матери и сестры говорил об их смерти.

Полиция проводила обыски в кафе, где работал подросток. Пока неизвестно, ли именно это привело к признанию парня.