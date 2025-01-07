Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Spiegel. 45-летняя женщина и 43-летний мужчина из Зандхаузена пошли на убийство, ведь хотели иметь общего ребенка.

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Пара раскаялась в убийстве украинок

Мужчина и женщина не могут иметь детей, а потому решились на убийство 27-летней украинки, которая спасалась от войны в Германии, чтобы украсть ее ребенка. Также пара убила ее 51-летнюю мать.

По этому резонансному делу продолжаются судебные слушания. В окружном суде Мангейма прокуратура предъявила паре обвинения в убийстве. Обвиняемые признались в содеянном.

Я сожалею обо всем, что сделал,

– сказал мужчина.

Женщина также заявила, что сделала большую ошибку.

Злоумышленники готовились к убийству

Событие произошло в марте прошлого года. Женщина искала, у кого можно украсть ребенка через группы беженцев в социальных сетях.

Она познакомилась с 27-летним парнем, который искал помощи с переводом к будущему рождению дочери. Его семья находилась в доме для беженцев в районе Рейн-Неккар.

Найдя жертву злоумышленники встретили украинок и тайно ввели им успокоительные лекарства. Бабушке младенца стало плохо, поэтому пара в то время повезла к себе домой девушку с ребенком. Они убеждали, что доставят пострадавшую в больницу. Но вместо этого злоумышленники отвезли женщину в рыбацкое озеро возле Бад-Шенборна и утопили ее.

Младшая украинка умерла от полученных травм головы. Мужчина признался, что чтобы ее убить, он использовал резиновый молоток из строительного магазина.

Совершив убийство супруги подожгли тело и забрали младенца.

Полиция разоблачила убийство

Когда полиция узнала о преступлении, она задержала супругов. Ребенок, которая находилась у них дома, была невредима. Мужчину и женщину взяли под стражу. Им может грозить пожизненное заключение.

Всего состоится 9 судебных заседаний. Приговор супругам могут объявить 21 февраля.

Напомним, украинки, которых убила пара – это, вероятно, Маргарита Разаз и ее мама Марина Стеценко. Молодая девушка родила дочь в январе 2024 года в Германии, куда они выехали из-за войны в Украине. На момент убийства младенцу было всего 5 недель.



В марте 2024 года пара убила украинку Маргариту Разаз и ее маму, чтобы украсть младенца / Коллаж 24 канала

Сейчас журналисты пишут, что ребенок находится у тети, 21-летней сестры Маргариты. Летом она вернулась в Украину и подала заявление на усыновление.