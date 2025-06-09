Ужасное убийство украинок в Бельгии: в МИД рассказали новые детали дела

6 июня в Бельгии произошло жуткое убийство двух украинок - 46-летней матери и 6-летней дочери. На телах обеих были обнаружены ножевые ранения. Место преступления подожгли.

Впоследствии 16-летний сын погибшей признался в убийстве своей матери и 6-летней сестры, передает 24 Канал.

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Реакция МИД Украины

В комментарии 24 Каналу в МИД Украины сообщили, что посольство Украины в Бельгии продолжает держать резонансное дело на особом контроле.

По информации бельгийских правоохранителей, сын погибшей признался в совершении двойного убийства и умышленном поджоге дома. По решению судьи ювенальной юстиции, подозреваемого направили в один из закрытых центров временного содержания несовершеннолетних. Он обеспечен государственным адвокатом.

Украинские дипломаты направили официальный запрос на встречу консульского должностного лица с задержанным. Посольство находится на постоянном контакте с уполномоченным следователем по делу и компетентными органами,

– говорится в сообщении ведомства.

Заметим, что семья переехала в Бельгию после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Отец убитой девочки служит на фронте в Украине.