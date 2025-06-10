Подросток рассказал, что убил маму и сестру, а потом пытался поджечь дом, имитируя несчастный случай, передает 24 Канал со ссылкой на издание HLN.

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Вспоминал о смерти родных накануне убийства

Пока непонятно, почему подросток совершил такое ужасное преступление. На допросе он назвал банальную причину. Говорит, что якобы убил маму и сестру из-за спора. Из-за карманных денег или школы. Впрочем, в прокуратуре ему не верят.

Издание HLN поговорило с двумя свидетелями, которые независимо друг от друга подтвердили, что парень еще за несколько дней до трагедии говорил о смерти матери и сестры.

Он говорил о смерти своей семьи за три дня до пожара. Когда его коллега (из кафе, где он работал - 24 Канал) увидел новости, понял, что это серьезно, – рассказал один из свидетелей.

Оба сообщили об этом правоохранителям Левена. Затем федеральная судебная полиция вместе с лабораторией провела расследование в кафе, где работал подозреваемый. Привели ли именно эти показания к признанию – неизвестно. Прокуратура Левена воздерживается от комментариев, ссылаясь на "тайну следствия".

Сейчас парень находится в закрытом учреждении для несовершеннолетних в Эверберге. В ходе расследования будет дана оценка его психического состояния.

Не исключено, что судья решит передать дело в суд для взрослых.