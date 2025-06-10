Подросток-украинец, убивший маму и сестру в Бельгии, назвал мотив: у следствия – сомнения

В бельгийском Хаасроде расследуют жуткое тройное убийство, в котором признался 16-летний украинский подросток. Несмотря на его признание, следствие сомневается в правдивости названого мотива и считает его слишком банальным для такой жестокости.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на DeMorgen.

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16-летний подросток признался в убийстве

В Бельгии 6 июня в частном доме обнаружили тела 46-летней украинки Лилии и ее 6-летней дочери Анны. Также была найдена убитой собака семьи.

В совершении этого преступления признался 16-летний сын погибшей.

Подросток рассказал, что лишил жизни мать и сестру, после чего пытался поджечь дом, чтобы инсценировать несчастный случай. Сначала парень уверял, что во время трагедии находился в школе, однако позже признал свою вину. Сейчас он содержится в закрытом ювенальном центре в Эверберге.

Почему причина убийства вызывает сомнения у следствия

Прокурор Сара Каллеверт в комментарии бельгийским СМИ сообщила, что подозреваемый назвал мотив преступления, однако он выглядит слишком банальным.

Он озвучил определенный мотив, но он настолько банальный, что это вызывает сомнение и требует дальнейшего расследования. Возможно, речь идет о ссоре из-за карманных денег или школы. Однако такой мотив никак не оправдывает уровень жестокости,

– сообщила Каллеверт.

Сейчас следователи пытаются выяснить, что происходило в голове парня в момент преступления. Проводятся психологические экспертизы, чтобы выяснить, не имел ли он психических расстройств или признаков патологической агрессии.

Дальнейшая судьба подозреваемого будет зависеть от результатов экспертиз и судебного процесса.