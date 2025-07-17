Ударила шампуром во время ссоры: в Черкасской области жену подозревают в убийстве мужа

В четверг, 17 июля, на одной из баз отдыха в Звенигородском районе Черкасской области произошел инцидент. Во время ссоры с дракой 33-летняя женщина смертельно ранила шампуром своего 26-летнего мужчину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Следователи открыли уголовное производство.

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Что известно об убийстве?

У Черкасской области муж и жена отдыхали в компании друзей и употребляли алкоголь. Впоследствии между ними возникла ссора с дракой – 33-летняя женщина схватила шампур и ранила им своего мужа в грудь.

От полученной травмы пострадавший скончался. Его жену задержали в процессуальном порядке, правоохранители также изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства.

Женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве – за содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, накануне житель Ивано-Франковска с сообщником заказал убийство своей жены. За это исполнителю пообещали 2 000 долларов США. Преступление удалось предупредить благодаря слаженным действиям правоохранителей. Мужчин задержали, они находятся под стражей.