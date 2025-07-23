Жестокое убийство в Днепре: 14-летний подросток зарезал женщину возле банкомата

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли утром 23 июля возле банкомата в Днепре. Полиция подозревает в убийстве 14-летнего парня.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-службы областной полиции для Общественного. Ужасная трагедия произошла в Днепре утром 23 июля.

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Подросток зарезал женщину, которая снимала деньги в банкомате в Днепре

Возле банкомата на Слобожанском проспекте около 5:30 прохожие обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Пострадавшая как раз снимала наличные, когда на нее напали. От полученных ран она скончалась на месте.

Правоохранители быстро установили возможного подозреваемого. Им оказался 14-летний парень. Его уже задержали и допрашивают следователи.

На месте работали криминалисты, изъяты записи с камер наблюдения.

К слову, на базе отдыха в Черкасской области 17 июля жена смертельно ранила шампуром своего мужа во время ссоры.

Женщину задержали, ей грозит до 15 лет заключения по подозрению в умышленном убийстве.