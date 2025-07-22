Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.

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Что известно об убийстве?

По данным следствия, фигурант неожиданно подошел к двум женщинам на улице и вырвал у них из рук сигареты. Ему якобы не нравилось, когда люди курят.

В конце концов, к ним подошел муж одной из женщин, он пытался успокоить незнакомца и спросил, почему тот вмешивается в жизнь посторонних людей.

В ответ подрываемый достал нож и нанес множественные удары. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.

После нападения злоумышленник скрылся, однако правоохранители оперативно его задержали. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Днепре 14-летнего подростка подозревают в убийстве женщины возле банкомата. Пострадавшая снимала наличные, когда на нее напали с ножом.