Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Что известно об убийстве мужчины в Харькове

В прокуратуре рассказали, что 16-летний юноша живет в Богодухове, а в Харькове был проездом. В ночь с 19 на 20 июня он был в доме по улице Абрамовской, где жил погибший.

Из личной неприязни юноша напал на мужчину. Он нанес ему удар молотком по голове.

Когда потерпевший потерял ориентацию, нападающий продолжил свои действия – ударил его ножом сначала в шею, а затем еще 8 раз по голове и руке. В результате полученных травм мужчина погиб на месте,

– указывают правоохранители.

Как установлено судебно-медицинской экспертизой, смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Убив мужчину, юноша скрылся с места преступления. Однако его задержали. Суд удовлетворил ходатайство о содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога.

Обвиняемый в убийстве мужчины в Харькове / фото областной прокуратуры

Заметим, на днях в Харькове задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в торговом центре.