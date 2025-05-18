В Харьковском СИЗО заключенный убил сокамерника: фигуранту сообщили о подозрении
- В апреле в Харьковском СИЗО заключенный во время конфликта убил своего сокамерника; расследование продолжается.
- Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.
В понедельник, 14 апреля, в "Харьковском следственном изоляторе" заключенный во время внезапного конфликта нанес телесные повреждения сокамернику. В результате инцидента пострадавший скончался.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины. Сейчас продолжается расследование.
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Что известно об инциденте
Обстоятельства происшествия в государственном учреждении установили сотрудники отдела оперативно-розыскной работы в рамках уголовного производства.
Во вторник, 13 мая, по результатам собранных материалов, следственный отдел ГУНП Харьковщины под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.
Этот случай еще раз подчеркивает важность надлежащего контроля и безопасности в местах лишения свободы. Соответствующие подразделения продолжают принимать меры для недопущения подобных инцидентов в будущем,
– отметили в управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.
Напомним, недавно ГБР провело операцию в Киевском СИЗО по задержанию 13 человек, причастных к гибели заключенного, которого жестоко избили. Правоохранители сообщили о подозрении 8 должностным лицам и 5 заключенным, в частности "смотрящему" и сообщникам.