В Харьковском СИЗО заключенный убил сокамерника: фигуранту сообщили о подозрении

В понедельник, 14 апреля, в "Харьковском следственном изоляторе" заключенный во время внезапного конфликта нанес телесные повреждения сокамернику. В результате инцидента пострадавший скончался.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины. Сейчас продолжается расследование.

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Что известно об инциденте

Обстоятельства происшествия в государственном учреждении установили сотрудники отдела оперативно-розыскной работы в рамках уголовного производства.

Во вторник, 13 мая, по результатам собранных материалов, следственный отдел ГУНП Харьковщины под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.

Этот случай еще раз подчеркивает важность надлежащего контроля и безопасности в местах лишения свободы. Соответствующие подразделения продолжают принимать меры для недопущения подобных инцидентов в будущем,

– отметили в управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Напомним, недавно ГБР провело операцию в Киевском СИЗО по задержанию 13 человек, причастных к гибели заключенного, которого жестоко избили. Правоохранители сообщили о подозрении 8 должностным лицам и 5 заключенным, в частности "смотрящему" и сообщникам.