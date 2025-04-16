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24 Канал Новости Украины В Ивано-Франковске подростки убили 19-летнего парня: в полиции рассказали детали преступления
16 апреля, 12:43
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В Ивано-Франковске подростки убили 19-летнего парня: в полиции рассказали детали преступления

Надежда Батюк
Основні тези
  • В Ивано-Франковске найдено тело 19-летнего парня с ножевыми ранениями; к убийству причастны несовершеннолетние.
  • Полиция установила личности трех подростков, причастных к преступлению, двух из которых задержали; начато уголовное производство по статье об убийстве с особой жестокостью.

На окраине Ивано-Франковска, вблизи Волчинецких холмов правоохранители обнаружили тело 19-летнего парня с ножевыми ранениями. К убийству местного жителя причастны подростки.

Полицейским удалось установить личности несовершеннолетних злоумышленников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области. 

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Что известно об убийстве парня в Ивано-Франковске

По данным полиции, правоохранители установили личности трех несовершеннолетних парней, которые были причастны к преступлению. Двух из них удалось задержать.

Следователи следственного управления полиции Ивано-Франковской области начали уголовное производство по пунктам 4 и 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – убийство совершенное с особой жестокостью и по предварительному сговору группы лиц. Сейчас с задержанными работают полицейские.

К слову, ранее на Тернопольщине правоохранители обнаружили тело пропавшего 23-летнего мужчины, которого искали более недели. Погибшего нашли в затопленном подвале недостроенного гаража.

Отметим, что причиной смерти стало утопление. По данному факту открыто производство с пометкой "несчастный случай". Сейчас следствие все еще продолжается.