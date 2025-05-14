Ссора переросла в драку: в Киеве пенсионерка скалкой убила своего 82-летнего мужа

В феврале 2019 года 71-летняя киевлянка убила своего 82-летнего мужа, нанеся ему 18 ударов скалкой по голове. Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. Пара состояла в браке 5 лет.

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Что известно об убийстве

По версии женщины, утром в день трагедии, когда она собиралась на работу, муж начал ссору. Он ударил жену ногой в спину – в ответ та нанесла якобы только 2 удара скалкой по голове.

После инцидента женщина ушла на работу, а тело мужчины, который не отвечал на звонки, обнаружила родственница. Орудие убийства обвиняемая выбросила в мусор, который вынесла из квартиры.

Она жаловалась на то, что покойный злоупотреблял коньяком и имел "извращенные сексуальные фантазии". В суде свою вину не признала, хотя во время последнего слова заявила, что сожалеет о поступке.

Досудебное расследование проводили следователи Голосеевского управления столичной полиции. Решением Голосеевского районного суда женщина приговорена к 8 годам лишения свободы.

Напомним, в начале мая 2025 года жительницу Одесского района задержали по подозрению в убийстве 9-месячной дочери во время нервного срыва. Матери грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.