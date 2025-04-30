Фотосессия в Киеве завершилась убийством: гражданин России задушил свою сожительницу-модель

В Киеве 28-летний фотограф задушил 21-летнюю модель. Убийство произошло в студии Святошинского района, где молодые люди остались на ночевку.

Оба – граждане России, которые на родине находились в розыске. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает 24 Канал.

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Что известно об убийстве

Сожители арендовали фотостудию, где употребляли наркотические средства и алкоголь и остались на ночлег. Утром мертвую модель и ее фотографа рядом обнаружила владелица помещения.

Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование проводят следователи Святошинского управления полиции Киева.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, в Харькове задержали 71-летнего пенсионера, которого подозревают в убийстве 52-летней женщины. Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили в одном из магазинов города.