Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Там опубликовали видео с места происшествия.

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Что известно о личности погибшего

Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 07:00. По предварительной информации, к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся.

От полученного огнестрельного ранения пострадавший, 48-летний местный житель, умер.

Что происходит на месте инцидента: смотрите видео

По факту начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Предусмотренное наказание – до 15 лет лишения свободы.

Полиция продолжает работать на месте происшествия, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления.

Напомним, в Запорожье бывшего правоохранителя будут судить за умышленное убийство коллеги, которое он попытался выдать за самоубийство. Конфликт между мужчинами произошел 16 февраля, фигурант находится под стражей.