Смерть заключенного в Киевском СИЗО: подозрения получили 13 причастных лиц
- ГБР провело операцию в Киевском СИЗО по задержанию 13 человек, причастных к гибели заключенного, которого жестоко избили.
- Правоохранители сообщили о подозрении 8 должностным лицам и 5 заключенным, в частности "смотрящему" и сообщникам.
В среду, 23 апреля, ГБР провело операцию в Киевском следственном изоляторе. Правоохранители задержали 13 человек, причастных к гибели заключенного в конце 2024 года.
Мужчину жестоко избили так называемый "смотрящий" с сообщниками, а сотрудники учреждения пытались скрыть инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований.
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Что известно о преступлении
По данным следствия, в декабре 2024 года "смотрящий" вместе с сообщниками вывели одного из заключенных во двор и и жестоко его избили.
Работники следственного изолятора пытались скрыть инцидент – они подделали документы о состоянии здоровья потерпевшего и приняли решение о его изоляции без надлежащей медицинской помощи. Пострадавшего доставили в больницу только на следующий день, где он умер 28 декабря.
К слову, с начала 2024 года следователи ГБР провели комплекс мероприятий для документирования системных пыток в Киевском СИЗО. В учреждении обнаружили иерархическую структуру, которую возглавлял "смотрящий". К функционированию "вертикали" он привлек часть персонала и медиков, действовавших под контролем криминалитета.
Представители структуры организовывали оборот наркотиков, систематически требовали деньги с заключенных, проводили азартные игры и применяли физическое насилие.
Кому объявили подозрения
Правоохранители сообщили о подозрении 8 должностным лицам, среди которых инспекторы, дежурные, медицинские работники и старшие по корпусам. Им инкриминируется превышение служебных полномочий, служебная халатность, оставление в опасности, неоказание помощи и подделка официального документа.
Кроме того, по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, сообщено о подозрении 5 заключенным, в частности "смотрящему".
Сейчас фигурантам избирают меры пресечения. Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляет ГБР, преступление раскрыто при содействии руководства Государственной уголовно-исполнительной службы.