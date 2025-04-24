Смерть заключенного в Киевском СИЗО: подозрения получили 13 причастных лиц

В среду, 23 апреля, ГБР провело операцию в Киевском следственном изоляторе. Правоохранители задержали 13 человек, причастных к гибели заключенного в конце 2024 года.

Мужчину жестоко избили так называемый "смотрящий" с сообщниками, а сотрудники учреждения пытались скрыть инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

Смотрите также Полиция открыла уголовное производство из-за избиения военного в Нежине

Что известно о преступлении

По данным следствия, в декабре 2024 года "смотрящий" вместе с сообщниками вывели одного из заключенных во двор и и жестоко его избили.

Работники следственного изолятора пытались скрыть инцидент – они подделали документы о состоянии здоровья потерпевшего и приняли решение о его изоляции без надлежащей медицинской помощи. Пострадавшего доставили в больницу только на следующий день, где он умер 28 декабря.

К слову, с начала 2024 года следователи ГБР провели комплекс мероприятий для документирования системных пыток в Киевском СИЗО. В учреждении обнаружили иерархическую структуру, которую возглавлял "смотрящий". К функционированию "вертикали" он привлек часть персонала и медиков, действовавших под контролем криминалитета.

Представители структуры организовывали оборот наркотиков, систематически требовали деньги с заключенных, проводили азартные игры и применяли физическое насилие.

Кому объявили подозрения

Правоохранители сообщили о подозрении 8 должностным лицам, среди которых инспекторы, дежурные, медицинские работники и старшие по корпусам. Им инкриминируется превышение служебных полномочий, служебная халатность, оставление в опасности, неоказание помощи и подделка официального документа.

Кроме того, по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, сообщено о подозрении 5 заключенным, в частности "смотрящему".

Сейчас фигурантам избирают меры пресечения. Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляет ГБР, преступление раскрыто при содействии руководства Государственной уголовно-исполнительной службы.