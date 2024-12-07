Кухонным ножом отделил голову соседа от тела: детали жуткого убийства в Новом Роздоле

В городе Новый Раздел Львовской области мужчина убил своего соседа. Полиция задержала злоумышленника, который отделил голову жертвы кухонным ножом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Конфликт привел к жуткому убийству в Новом Роздоле

Так, 6 декабря, около полуночи, в полицию поступило сообщение, что в квартире одного из домов на улице Бандеры в Новом Роздоле обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Как установили правоохранители, между двумя соседями внезапно возник конфликт, во время которого 44-летний владелец квартиры с помощью кухонного ножа отделил голову 33-летнего гостя от тела, что привело к его смерти,

– пишут в полиции.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Задержание мужчины, подозреваемого в убийстве / фото Нацполиции

За содеянное мужчине грозит наказание – лишение свободы на срок до пятнадцати лет