Детали рассказали в среду, 6 августа, в Харьковской областной прокуратуре, передает 24 Канал. Досудебное расследование продолжается.

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Кто стал новым фигурантом?

Прокуроры совместно со следователями полиции установили личность четвертого соучастника убийства украинского писателя, общественного деятеля Владимира Вакуленко и еще трех человек, среди которых – ветеран АТО.

Новым фигурантом стал уроженец города Луганск, военнослужащий с позывным "Кирьян" взвода 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка так называемой "ЛНР", входящего в состав 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил России.

Военнослужащий с позывным "Кирьян" / Фото прокуратуры

Ему инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, соединенное с умышленным убийством, и совершение других нарушений законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Как убили Владимира Вакуленко?

В марте 2022 года, во время временной оккупации части Харьковщины, "Кирьян" вместе с другими военными указанного подразделения прибыл в село Капитоловка Изюмского района.

Они ворвались в дом писателя и вывезли его в неизвестном направлении. По данным следствия, потерпевшего удерживали в нечеловеческих условиях, пытали, а затем расстреляли.

Кроме того, установлен факт ограбления – боевики провели обыск в доме местного жителя, забрали личные вещи, после чего незаконно лишили его свободы и удерживали в подвале 2 дня.

Все эти действия происходили в условиях, когда оккупанты точно знали, что речь идет о гражданских лицах, которые не принимали участия в боевых действиях, а значит – находились под защитой международного гуманитарного права,

– отмечают в прокуратуре.

Напомним, ранее прокуроры передали в суд обвинительные акты в отношении трех других оккупантов этого же подразделения (командира, его заместителя и пулеметчика), которые действовали вместе с подозреваемым. Сейчас продолжается судебное разбирательство.