С Викторией Дмитриевной прощались в Софиевской Борщаговке, а с военным – в его родном селе – Петропавловская Борщаговка – чуть позже. Как рассказывает корреспондентка Киев24, оба прощания были эмоционально изнурительные, тяжелые, передает 24 Канал.

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Трагедия под Киевом

Провести в последний путь военного пришло много знакомых, соседей, родственников. Его хоронили как Героя, потому что он стоял на защите нашей страны. Когда выносили его гроб, все стали на колени.

Соседи вспоминают, что Виталий был очень добрым и позитивным. Его семья в начале вторжения пыталась всячески помогать армии.

Прощание с убитыми военным и его тещей: смотрите видео

Также знакомые отказываются верить в официальную версию полиции. Согласно ей, Виталий месяц назад продал соседу Виктору свое оружие. Позже военный потребовал за него большую сумму, из-за этого между мужчинами произошел конфликт.

Однако соседи говорят, что военный не мог продать соседу автомат, поскольку между ними был давний конфликт. Гончарук обвинял семью Пиндюры в том, что они отравили его собаку. Ему об этом якобы сказала гадалка. Соседи говорят, что Гончарук неоднократно обещал отомстить за пса.

Очевидно, мужчина готовился к убийству. У него в квартире нашли целый арсенал оружия, в частности 300 патронов и одну гранату.