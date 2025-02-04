Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ґрати". Также под стражу отправили Вадима Кузуба, которого подозревают в убийстве военнослужащего ТЦК на Полтавщине.

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Суд отправил под стражу второго фигуранта дела

В понедельник, 3 февраля, Пирятинский районный суд отправил под стражу жителя города Лубны Евгения Щербака, которого подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Так, во время судебного заседания Щербак признал вину. По словам мужчины, он вместе с Кузубом, подозреваемым в убийстве военнослужащего ТЦК, сбежали с места преступления в Пирятине. Свои действия Щербак объяснил страхом, что их якобы могут застрелить военные.

Следует отметить, что при рассмотрении дела стало известно, что Щербак – сожитель родственницы Кузуба. Когда мужчину мобилизовали, то вместе с другими военнообязанными везли на обучение в воинскую часть.

Щербак во время поездки постоянно сообщал о маршруте военных. Когда автобус остановился на АЗС, то Кузуб приехал с ружьем, чтобы забрать товарища. Тогда подозреваемый выстрелил в военного, забрал его автомат и убежал вместе с Щербаком.

Кузуб на суде свою вину признал. По его словам, он лишь хотел напугать военных ТЦК, но ему не удалось это сделать и тогда он выстрелил. Кузуб надеялся, что просто ранил военного.

Напомним, 31 января стало известно о трагическом случае на Полтавщине. Так, на заправке вблизи Пирятина мужчина застрелил военнослужащего ТЦК. Ранения оказались несовместимы с жизнью – военный скончался на месте нападения.