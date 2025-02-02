Злоумышленниками оказались двое жителей Лубен и Полтавы. Одному из них инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием. Другому – пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Что известно о преступлении

31 января этого года житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть. Намереваясь уклониться от военной службы, он несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия.

Через несколько часов подозреваемых задержали. Во время обыска правоохранители изъяли у лубенца 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное. Вещественные доказательства направлены на экспертизы. Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые.

Напомним, что на инцидент отреагировал командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий.