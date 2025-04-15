В Умани убили военного и угнали его авто: полиция задержала шестерых подозреваемых

Черкасские полицейские задержали шестерых человек, которые избили насмерть военнослужащего и угнали его авто. Происшествие случилось в феврале в городе Умань.

Тело погибшего мужчины в автомобиле обнаружили местные жители. Правоохранители выяснили, что погибший – военнослужащий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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Что известно об избиении и убийстве военнослужащего в Умани

После проведения следственных действий выяснили, что 44-летний потерпевший имел денежный долг перед своей знакомой. Женщина решила привлечь своих товарищей, чтобы они "выбили" деньги из мужчины. Злоумышленники уже имели проблемы с законом ранее.

Во время встречи злоумышленники начали бить военного сначала руками и ногами, а затем - битой. В счет "компенсации" за долг, они забрали его автомобиль и личные вещи. Пострадавшего злоумышленники положили в багажник, а когда обнаружили, что он умер - бросили авто с телом на улице,

– сообщают в Нацполиции.

Сообщается, что подозреваемые – жители Умани. Это мужчины 30, 32, 39, 45, 50 лет и 50-летняя женщина. После задержания их поместили в изолятор временного содержания.

Задержание подозреваемых: смотрите видео Нацполиции

Сейчас четверо подозреваемых находятся под стражей, один – под домашним арестом, а пребывание еще одного соучастника восстанавливается. Санкция самой тяжелой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Трем злоумышленникам инкриминируют соответствующие подозрения:

умышленное убийство;

незаконное завладение транспортным средством;

незаконное хранение наркотических средств.

Других трех нарушителей подозревают в таких преступлениях:

незаконное завладение транспортным средством;

надругательство над телом;

сокрытие преступления.

Напомним, что во вторник, 8 апреля, правоохранители задержали мужчину, который готовил покушение на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова. Злоумышленник имел двойное гражданство и скрывался от полиции. В марте 2024 года этот человек убил военного на Салтовке.