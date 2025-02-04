Противодействовать врагу может только украинская власть. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что украинские гражданские и военные должны объединиться против врага.

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Как противодействовать нападениям на ТЦК

По мнению председателя Совета резервистов, снять напряжение между гражданскими и ТЦК могут политические элиты Украины, которые имеют большое влияние на общество и формируют повестку дня.

Политики пытались создать управляемые общественные электоральные группы, чтобы в будущем формировать свою электоральную базу. Поэтому вокруг этих баз, не без работы ФСБ, все равно были группы людей, которые проводили антивоенную работу,

– сказал он.

Параллельно с этим российская ФСБ готовила свои операции, которые должны были бы всколыхнуть украинское общество, и нагнетать конфликтность. Так, происходили последовательные и системные взрывы в ТЦК, попытки осуществить террористические акты в полиции.

Более того, после того, как в городе Пирятин застрелили военнослужащего Полтавского ТЦК, в учебные заведения города пришло письмо со словами "мы всех убьем, у нас есть оружие, мы организованы".

ФСБ сделали акцент на том, что они организованы и структурированы, что их много. Кроме того, начали раскручивать идею для военных о какой-то мести или агрессии против гражданских. Слава Богу, что это не сработало, военные сдержались,

– отметил он.

Парламент Украины, по словам Тимочко, должен осудить такую агрессию в отношении военных, ведь не имеет значения, где они служат. Такая реакция от власти повлияла бы на общественное мнение.

Также должна быть временная следственная комиссия для расследований подобных преступлений. Тогда бы все украинцы понимали, что есть консолидация власти для того, чтобы избавиться от вражеской агентуры в стране.

Мы всегда проигрывали в том, что Россия всегда запускала к нам инфекцию своих идеологий, разделяла нас на элиты общества и создавать конфликты на политической арене,

– подчеркнул председатель Совета резервистов.

Он добавил, что страна-агрессор после взрывов в ТЦК надеялась, что в украинском обществе разгорится ужасный конфликт. К счастью, в Украине есть одна армия, нет частных войск, например, от отдельных политических партий, поэтому это не привело к дестабилизации среди граждан.

"Сейчас не нужно делиться на военных или гражданских, а на граждан, которые хотят защитить Украину и спасти себя в пределах этой страны. Яесли проигрывают или гражданские, или военные, то проигрывает вся страна", – подытожил он.

Напомним, что 1 февраля в Ровенском ТЦК произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, а шестеро получили ранения. Уже 2 февраля взрыв прогремел возле здания РТЦК и СП в Павлограде.