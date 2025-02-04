Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового. Так он отреагировал на недавние события в Пирятине на Полтавщине, где убили военнослужащего ТЦК.

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Враг хочет конфликта между военными и гражданскими

Садовый отметил, что любое убийство должно наказываться пожизненным заключением.

По моему мнению, покушение на жизнь военного, так же как и убийство, должно наказываться пожизненным заключением. Военные рискуют своей жизнью ради нашей страны. Никто вообще не имеет права даже подумать о малейшей агрессии в отношении людей, которые защищают Украину,

– подчеркнул городской голова Львова.

Он отметил, что попытки спровоцировать конфликт между военными и гражданскими является мечтой России.

Поэтому Садовый призвал к жесткой реакции общества на эти события, привлечения к уголовной ответственности виновных и еще больше донатов на ВСУ.