Вероятного убийцу уже задержали. Об этом сообщили в Национальной полиции в понедельник, 31 марта, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

По данным правоохранителей, работник лесничества получил сообщение о незаконной охоте и выехал на указанное место, где застал правонарушителя.

Неизвестный совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия и ранил егеря, когда тот попытался подойти. Кроме того, злоумышленник выстрелил в сторону жены пострадавшего, которая вышла из авто.

Оперативники полиции при информационной поддержке сотрудников криминального анализа за несколько часов установили, что к преступлению может быть причастен 43-летний житель Луцка. Мужчину разыскали и задержали.

По факту умышленного убийства следователи начали уголовное производство. Сейчас правоохранители рассматривают объявление подозрения и избрание меры пресечения. За содеянное вероятному нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

К слову, ночью того же дня, 29 марта, во Львове голыми руками убили 29-летнего полицейского. Это произошло возле дома бизнесмена Игоря Машталера. Вероятного злоумышленника, 44-летнего мужчину, уже задержали.