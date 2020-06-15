В Володарской районной больнице Киевской области смертельное ножевое ранение врачу-педиатру нанес 45-летний пациент. Мужчину накануне привезли в медучреждение, у него было агрессивное поведение.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, и отметили, что трагедия произошла 15 июня 2020 года ориентировочно в 01:00.

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► Что известно о пациенте

Как утверждают в полиции, мужчина, который нанес смертельное ранение врачу, является киевлянином. Он приехал к родственникам в село городского типа Володарка. Однако там впоследствии начал вести себя агрессивно. Именно поэтому родственники вызвали скорую медицинскую помощь.

Медики попросили помощи у полиции для того, чтобы транспортировать мужчину в районную больницу. Однако уже позже полицейским сообщили, что мужчина ранил врача и убежал.

► Детали преступления

Трагедия случилась в ночь на 15 июня 2020 года в Володарской районной больнице. Правоохранители выяснили, что в больнице мужчину осмотрели и обнаружили у него определенные психические расстройства.

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Медики хотели перевезти его в психиатрическое учреждение. В специальном заведении согласились принять больного при определенных условиях: подготовить пакет документов и результаты анализов. Именно поэтому врачи решили, что оставят пациента в больнице до утра.

Понимая, что человек может быть общественно опасным, врач принял решение поместить его в спецпалату с металлической решеткой, где должны содержаться задержанные лица. Однако тому удалось выйти из палаты, которую должным образом не закрыли,

– рассказали в полиции.

Как отметили в полиции, мужчина вышел из палаты и проник в комнату для медперсонала. Преступник схватил нож, который там лежал, и нанес им удар в шею врачу-педиатру. Сразу после этого скрылся в неизвестном направлении.

По факту открыли уголовное производство. Меру пресечения ему изберет суд.