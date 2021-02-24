Убийство за 100 тысяч долларов: новое видео резонансного преступления в Харькове
Денежный долг в 100 тысяч долларов стал причиной убийства мужчины, которое произошло в Харькове 22 февраля. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Источник:Харьковская областная прокуратура
Следствие по уголовному делу продолжается. Сейчас уже установлено, что мужчины не поделили в тот вечер деньги. Покойный задолжал 100 тысяч долларов.
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В тот вечер состоялась встреча между несколькими мужчинами, чтобы решить финансовый вопрос – один из них якобы задолжал другому около 100 тысяч долларов США. Вместе с мужчиной, который давал указанную сумму в долг, приехали еще несколько его знакомых,
– сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова
В ходе общения между подозреваемым и другими лицами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый достал пистолет и выстрелил в одного из оппонентов, после чего скрылся с места происшествия на своем автомобиле. От полученного ранения потерпевший скончался.
Пробежал несколько метров с пробитой головой
Фрагмент скандала в переулке Отакара Яроша в Харькове, который завершился убийством мужчины, зафиксирован камерами видеонаблюдения. Видео разместили в телеграмм-канале "Труха".
На нем видно, как пострадавший, уже после выстрела в голову, пробежал несколько метров и без духа упал посреди дороги. К нему подошли прохожие.
Вину убийцы еще надо доказать
Злоумышленника задержали уже через несколько часов. Досудебное расследование проводят следователи Харьковского районного управления полиции № 3.
На месте происшествия изъяты необходимые доказательства / Харьковская областная прокуратура
В прокуратуре подчеркивают, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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