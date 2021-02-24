Денежный долг в 100 тысяч долларов стал причиной убийства мужчины, которое произошло в Харькове 22 февраля. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следствие по уголовному делу продолжается. Сейчас уже установлено, что мужчины не поделили в тот вечер деньги. Покойный задолжал 100 тысяч долларов.

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В тот вечер состоялась встреча между несколькими мужчинами, чтобы решить финансовый вопрос – один из них якобы задолжал другому около 100 тысяч долларов США. Вместе с мужчиной, который давал указанную сумму в долг, приехали еще несколько его знакомых,

– сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова

В ходе общения между подозреваемым и другими лицами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый достал пистолет и выстрелил в одного из оппонентов, после чего скрылся с места происшествия на своем автомобиле. От полученного ранения потерпевший скончался.

Пробежал несколько метров с пробитой головой

Фрагмент скандала в переулке Отакара Яроша в Харькове, который завершился убийством мужчины, зафиксирован камерами видеонаблюдения. Видео разместили в телеграмм-канале "Труха".

На нем видно, как пострадавший, уже после выстрела в голову, пробежал несколько метров и без духа упал посреди дороги. К нему подошли прохожие.

Вину убийцы еще надо доказать

Злоумышленника задержали уже через несколько часов. Досудебное расследование проводят следователи Харьковского районного управления полиции № 3.



На месте происшествия изъяты необходимые доказательства / Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре подчеркивают, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.