Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

К теме Бил ребенка ножом в живот: в Днепропетровской области полицейские задержали убийцу

Какие детали убийства женщины в Харькове

Правоохранители рассказали, что 21 апреля в районное управление полиции в Харькове поступило сообщение, что в одном из магазинов по улице Раевской охранник обнаружил тело женщины без признаков жизни. При осмотре на теле 52-летней потерпевшей полицейские обнаружили колотые – резаные раны.

Далее полиция по видео с камер наблюдения установила автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, а впоследствии и его местонахождение.

Благодаря слаженным действиям оперативников и следователей на месте происшествия сразу был проведен осмотр и обнаружены те детали, которые помогли раскрыть преступление "по горячим следам". Нападавшим оказался 71-летний пенсионер, житель города, которого следователи задержали,

– рассказал заместитель начальника ХРУП № 1 Сергей Линник.

После того, как мужчина совершил это ужасное преступление, он отобрал у погибшей значительную сумму денег – 77 280 гривен и 215 евро.

Работники полиции провели неотложный обыск по месту жительства мужчины и изъяли доказательства его причастности к преступлению.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на рынке в Харькове / Фото полиции Харьковской области

Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по статьям Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве и разбое. Мужчине грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.