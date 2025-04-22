В Харькове мужчина убил женщину на рынке: подозреваемого нашла и задержала полиция
- В Харькове на рынке обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Подозреваемого, 71-летнего пенсионера, задержали правоохранители.
- Мужчина после убийства похитил у жертвы 77 280 гривен и 215 евро. Его могут приговорить к пожизненному заключению за умышленное убийство и разбой.
- Сейчас решают вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.
В Харькове обнаружили тело убитой ножевыми ранениями женщины на рынке. Правоохранители обнаружили и задержали мужчину, которого подозревают в преступлении.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.
К теме Бил ребенка ножом в живот: в Днепропетровской области полицейские задержали убийцу
Какие детали убийства женщины в Харькове
Правоохранители рассказали, что 21 апреля в районное управление полиции в Харькове поступило сообщение, что в одном из магазинов по улице Раевской охранник обнаружил тело женщины без признаков жизни. При осмотре на теле 52-летней потерпевшей полицейские обнаружили колотые – резаные раны.
Далее полиция по видео с камер наблюдения установила автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, а впоследствии и его местонахождение.
Благодаря слаженным действиям оперативников и следователей на месте происшествия сразу был проведен осмотр и обнаружены те детали, которые помогли раскрыть преступление "по горячим следам". Нападавшим оказался 71-летний пенсионер, житель города, которого следователи задержали,
– рассказал заместитель начальника ХРУП № 1 Сергей Линник.
После того, как мужчина совершил это ужасное преступление, он отобрал у погибшей значительную сумму денег – 77 280 гривен и 215 евро.
Работники полиции провели неотложный обыск по месту жительства мужчины и изъяли доказательства его причастности к преступлению.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на рынке в Харькове / Фото полиции Харьковской области
Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по статьям Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве и разбое. Мужчине грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.