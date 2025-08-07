Конфликт между мужчиной и женщиной вспыхнул во время застолья. Во время ссоры львовянин жестоко избил, а затем задушил женщину.

Правоохранители задержали львовянина по подозрению в убийстве. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на Нацполицию.

Что известно об убийстве женщины во Львове?

Ночью 6 августа на улице Ждахи нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия сразу прибыли полицейские, следователи и криминалисты. По информации правоохранителей, погибшей оказалась 40-летняя львовянка.

Как оказалось, той ночью женщина вместе с 58-летним знакомым устроили алкогольное застолье в гараже. Вследствие этого между ними возник спор, что быстро перерос в неконтролируемую драку. Во время схватки мужчина жестоко задушил женщину.



Злоумышленника задержали по подозрению в совершении умышленного убийства. За это ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

