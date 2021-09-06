Правоохранители собрали необходимые сведения и ряд вещественных доказательств, которые помогли установить первоочередные данные об обстоятельствах инцидента и вероятном причастном к нему лице.
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Сотрудники полиции выяснили, что причастный к двойному убийству мужчина скрылся автомобилем, который принадлежал погибшей женщине. Также из ее квартиры исчезли золотые ювелирные изделия.
Преступника задержали
Правоохранители начали спецоперацию: с помощью записей камер видеонаблюдения они оперативно отследили направление движения автомобиля.
- Утром 5 сентября 22-летний подозреваемого в убийстве матери и ребенка в Житомире задержали.
На Житомирщине задержали подозреваемого в двойном убийстве / Фото Нацполиции
Полицейские предоставили неопровержимые доказательства его причастности к совершению тяжкого преступления – свою вину мужчина признал.
Предварительно известно, что с погибшей женщиной он был знаком и прибег к убийству матери и ребенка для завладения их имуществом из дома. Свои преступные действия он пытался скрыть, устроив в доме пожар.