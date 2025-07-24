Жестоко зарезал женщину в Днепре: полиция задержала 14-летнего подозреваемого

23 июля возле банкомата в Днепре подросток напал на незнакомую женщину. Нанес ножевые ранения и скрылся с места преступления.

По состоянию на 24 июля правоохранителям удалось задержать подозреваемого подростка, сообщает 24 Канал, ссылаясь на Днепровскую областную военную прокуратуру.

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Сообщение о преступлении поступило в полицию утром 23 июля. По предварительной информации, парень нанес жертве несколько ножевых ранений, в результате которых 37-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Задержание подозреваемого

14-летнего парня, причастного к совершению умышленного убийства, задержали. У него изъяли нож, который он приобрел накануне, со следами крови и направили на экспертизу.

Несовершеннолетнему вручили уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Евгений Корниенко настаивал на применении самой строгой меры пресечения, учитывая характер и мотивы преступления. Суд поддержал позицию прокурора.

Как сообщают в прокуратуре, целью убийства не было завладеть имуществом потерпевшей. Досудебное расследование еще продолжается.

Напомним, накануне произошла еще одна трагедия. 44-летний житель Ровенского района из-за ревности облил себя и 41-летнюю жену бензином и поджег в автомобиле.